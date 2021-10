Nossums sekstett gjer det motsette av Klæbo

sport

Klæbo drog til ein tre veker lang høgdesamling i italienske Livigno sist veke. Han har mest tru på at det er vegen å gå føre meisterskapen i Kina i februar. Klæbo er lengst i høgda av alle som har valt den løysinga.

Allrounderane til landslagstrenar Nossum tenkjer annleis. Dei har i aukande grad valt å trene i låglandet heime i Noreg i den siste perioden fram mot opningsdagane på Beitostølen i november.

Det gjer dei òg denne gongen.

Berre Simen Hegstad Krüger av dei seks skarpaste norske allrounderane vurderte å gjere som Klæbo.

– Eg vurderte lenge kva eg skulle gjere og hadde tilbod om å bli med sprintarane. Eg hadde drege til høgda om eg meinte at eg ville gått fortare i OL. Men eg er komfortabel med høgda vi skal gå på, og vi får ein god akklimatiseringsperiode i forkant av meisterskapen, seier Krüger til NTB.

Lyn-løparen er ein av dei som har prestert godt i høgda tidlegare, og som også har gått fort i sesongstarten etter å ha vore i høgda.

– Simen var i tenkjeboksen lenge. Han har respondert bra i sesongstarten etter å ha vore i høgda tidlegare, men han har òg ein genetikk som gjer at han presterer likt sjølv om han er på Operataket eller i høgda. Det er ikkje slik at eg ikkje har trua på høgda, men skal du få det til i høgda, er det ein del ting som må klaffe, seier landslagstrenar Eirik Myhr Nossum til NTB.

Faktorar

Nossums allrounderar peikar på tryggleik som den aller viktigaste årsaka til at dei vel bort høgdetreninga framfor sesongstarten. Dei meiner det er godt nok med tanke på høgde-OL i Beijing at dei får ein skikkeleg akklimatiseringsperiode i forkant av meisterskapane, i perioden etter Tour de Ski og starten av OL.

– Dette hadde vore enkelt om du hadde hatt den absolutte sanninga for absolutt alle. Det einaste du kan gjere er å samle den informasjonen du har om dei utøvarane du har, seier Nossum.

Han påpeikar at dei har hatt lange og gode diskusjonar rundt eventuell høgdetrening framfor meisterskapsdagane i Beijing.

– Vi har landa på ein ganske lik inngang til sesongen som vi har i dei siste åra. Det har gått veldig bra i dei siste åra, samtidig som føresetnadene denne gongen er annleis sidan OL går i høgda. Vi legg inn det eg vil kalle for ein god akklimatiseringsperiode i forkant av OL, det er det desidert viktigaste, seier Nossum.

Trygg

Denne diskusjonen er ikkje ny. Emil Iversen har vore med på han mange gonger før. Då gjorde han òg det same som mellom anna Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug gjer akkurat no i desse dagar.

– Det er ikkje noko annleis enn i dei siste sesongane. Vi har seks løparar på laget der mange er godt oppe i åra, og der mange av oss både har vore i høgda og ikkje i høgda på denne tida. Vi har landa på det er best å ikkje vere i høgda med tanke på resultata i starten av sesongen, og så skal vi vere mykje i høgda før OL, seier Iversen.

Dårleg vêr, risiko for koronasmitte og matforgifting er andre faktorar som taler mot eit opphald i høgda, oppgir fleire av utøvarane.

Sjur Røthe vil ikkje ta nokon sjansar denne gongen.

– For eigen del klarte eg ikkje å prestere så bra i starten av sesongen som eg hadde lyst til då eg dreiv med høgdetrening på denne tida. No har eg snudd på det. Eg føler at dette er tryggast med tanke på kvalifiseringsrenna, og så kjenner eg at akklimatiseringa i forkant av meisterskapen i Beijing er det viktigaste.

Veteranen frå Voss seier at forsking har vist at det er høgdeopphaldet i forkant av OL som er det viktigaste.

– Det er gjennomtenkt at vi ikkje dreg til høgda no. Eitt år hadde eg i underkant av 100 døgn i høgda utan å prestere noko særleg i sesongen, seier Røthe.

