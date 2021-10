Orienteringsfolket totalforbyr fluor

sport

– IOF har følgt nøye korleis forbodet av fluorbaserte produkt har vorte diskutert og følgt opp blant dei andre vinteridrettsforbunda. På veg mot det endelege målet om totalforbod av fluorbaserte smurningsprodukt, er tilpassing av reglementet framfor sesongen 2021/22 det første steget, heiter det i ei pressemelding.

Det er to gjeldande EU-direktiv som slår fast at det er forbode å produsere, selje og bruke produkt (skismurning) som inneheld PFOA (òg kalla C8-produkt).

I tråd med liknande avgjerder tekne av både Det internasjonale skiforbundet og skiskyttarforbundet IBU, har IOF bestemt at bruk av C8-produktet er forbode i alle IOF-konkurransar, inkludert verdscupen. Det betyr at alle C8-produkt er forbodne, men at såkalla C6-produkt framleis vil vere godkjende i 2021-sesongen. IOF oppmodar dei nasjonale medlemmene sine til å innføre liknande forbod for nasjonale skiorienteringskonkurransar.

Fordi kostnadseffektive testmetodar som er under utvikling, enno ikkje er på plass, vil IOF innføre at utøvarar og lag må fylle ut ei erklæring der dei godkjenner dei nye reglane.

IOF vil òg ha rett til å inspisere dei produkta som blir brukte, og til å utføre laboratorietestar om nødvendig. Forbodet trer i kraft frå 1. november 2021.

(©NPK)