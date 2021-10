Sandvik Halgunset avgjorde for Sandnes Ulf

sport

Berre nokre minutt ut i første omgang tok Sandnes Ulf leiinga ved Erlend Hustad. 24-åringen står med ni seriemål denne sesongen. Jostein Ekeland fekk nettsus og dobla leiinga etter tolv minutt.

Sindre Austevoll reduserte for Åsane etter 69 minutts spel, og Bjarte Haugsdal utlikna til 2–2 då han sette ballen i mål to minutt seinare. Sandvik Halgunset sørgde for at Sandnes Ulf tok leiinga igjen med skåringa si sju minutt før slutt. Det vart ikkje skåra fleire mål i oppgjeret. Kampen ebba ut på stillinga 3–2.

Sandnes Ulf har vunne dei fire siste heimekampane sine.

Åsanes Ryan Doghman, Joakim Hammersland og Jonas Eide Vågen pådrog seg gult kort.

Kampen på Øster Hus Arena vart dømt av Mischa Kellerhals. 2020 tilskodarar var til stades på oppgjeret.

24. oktober er det ny kamp for Sandnes Ulf. Då møter dei Aalesund. Åsane skal måle krefter med KFUM Oslo same dag. (©NTB)

Levert av NTBs automatiserte artikkelteneste.

(©NPK)