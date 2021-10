Serieleiarane tapte poeng – Fredrikstad-toget køyrer vidare

sport

Serieleiar HamKam styrte kampen frå start mot Sogndal, og etter fleire sjansar tok dei leiinga ved Morten Bjørlo. Bjørlo venta i feltet og dunka ballen i mål på innlegget frå Samual Rogers.

Berre minuttet ut i 2. omgang stod det 1–1. HamKam-målvakt Nicholas Hagen mislykkast totalt i klareringsforsøket etter eit hjørnespark og slo ballen i eige mål. Det vart òg resultatet.

Fredrikstad, som er godt plassert i kvalifiseringskampen om opprykk, møtte onsdag eit Strømmen i akutt poengnød. Laget hadde før kampen 19 poeng og ein tøff jobb framfor seg om plassen skulle behaldast.

Håvard Åsheim sende Fredrikstad i leiinga etter ti minutt, men fire minutt seinare klarte Strømmen å utlikne ved Sander Birkeland.

Etter 33 minutt gjekk Fredrikstad igjen opp i leiinga. Taofeek Ishmael sette inn 2–1 etter ein flott soloprestasjon. Olav Øby sikra 3–1 med ei sein skåring.

I kampen mellom Ull/kiste og opprykkskandidat Jerv enda det 0–0. Jerv var nærast etter mellom anna eit tverrliggjartreff frå Willis Furtado.

Kanonskåring

Start, som mildt sagt ikkje har hatt nokon draumesesong, fekk ein opptur heime mot nedrykkstrua Grorud, som vart slått 3–0.

Sørlandslaget sleit seg til eitt poeng mot nedrykkstrua Stjørdals-Blink sist, og kom til kampen på onsdag med éin siger på sine siste fire kampar. Etter å ha styrt kampen frå start, utnytta Eirik Schulze rot i feltet og sette inn leiarskåringa etter 21 minutt.

Etter ein halvtime gjorde Eman Markovic «alt» sjølv. Starts toppskårar fekk ballen ute på vingen og utfordra før han curla ballen i motsett hjørne. Peter Reinhardsen sette inn 3–0 etter ein times spel.

Målfest

I oppgjeret mellom Raufoss og Stjørdals-Blink var heimelaget best. Dei leidde 2–0 til pause, før trønderane reduserte til både 1–2 og 2–3. Raufoss sikra 5-2-siger etter skåringar av Markus Johnsgård (2), Markus Karlsbakk, Even Bydal og Teodor Berg Haltvik.

I Sandnes gjekk vertane opp i føringa omtrent med ein gong på veg mot 3–2 over Åsane. Erlend Hustad var sikker åleine med målvakt og sende Sandnes Ulf i leiinga etter tre minutt. Etter tolv minutt dobla Jostein Ekeland leiinga med eit kanonskot.

I 2. omgang kom Åsane tilbake og utlikna til 2–2 etter to raske mål frå Sindre Austevoll og Bjarte Haugsdal. Det var likevel heimelaga som kunne juble for siger etter at Ingvald Halgunset skåra sju minutt før slutt.

Kampen mellom KFUM Oslo og Bryne måtte vente heilt til det 86. minuttet for ei avgjerd. Joacim Holtan vart matchvinnar for Bryne i 1-0-sigeren.

