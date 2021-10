Hoppkonflikten: Buskerud skikrins står på mistillitsforslag trass i løysing

sport

Det opplyste han om etter at skistyret og Clas Brede Bråthen kom til ei løysing i den betente konflikten torsdag.

Buskerud skikrins sende onsdag brev til forbundet der dei krev ekstraordinært ting for å behandle spørsmålet om mistillit.

– Eg har ikkje fått tid til å setje meg grundig inn i saka på grunn av møte, men det brevet vi sende inn i går, står ved lag. Det er styrebehandla, seier Berthelsen til VG.

Onsdag kveld vart det kjent at styret i Akershus skikrins ikkje gjekk inn for mistillit mot skipresident Erik Røste og styret hans.

Berthelsen seier likevel at dei skal ha nytt møte for å diskutere saka etter at partane torsdag kom til ei løysing for Bråthen.

Bråthen går no inn i ei stilling som «landslagssjef», medan den tidlegare stillinga hans som sportssjef skal lysast ut.

