Hoppsponsorane glade for Bråthen-løysing

Nammo og Landsorganisasjonen (LO), kom med oppsiktsvekkjande skarpe utsegner om at dei støtta Bråthen i saka. Dei er begge glade for at konflikten endeleg er over.

– Dette har vore ein krevjande prosess for alle dei involverte, og vi er veldig glade for at det no omsider vart ei løysing på konflikten mellom Skiforbundet og Clas Brede. No håpar vi at det gir laget og alle utøvarane den roa og det fokuset dei treng for å kunne hoppe skikkeleg langt på ski gjennom denne viktige sesongen, seier kommunikasjonsdirektøren i Nammo, Fredrik Tangenes, til Kampanje.

Om Nammo framleis vil vurdere andre løysingar enn dagens sponsoravtale og kva som vil skje framover med støtta, ønskjer dei ikkje å kommentere torsdag.

LO stansa på si side pengestøtta til Skiforbundet sidan handteringa av konflikten med Clas Brede Bråthen var eit brot på samarbeidsavtalen.

– LO som sponsor er svært fornøgd med at saka endeleg får ei løysing som begge partar godkjenner, seier LO-sekretær Are Tomasgard, som er ansvarlege for hoppsponsing i LOs leiing.

Når og eventuelt om utbetalingane vil starte igjen, vil dei komme tilbake til.

