Ryland skreiv ny Sandviken-kontrakt

Bergensklubben kunngjorde nyheita i ei pressemelding torsdag. Der blir Ryland omtalt som Sandvikens mest rutinerte spelar.

32-åringen kom til klubben i forkant av 2019-sesongen. Sidan har ho spelt 58 kampar og er totalt bokført med 256 framføringar i Toppserien. Ryland har tidlegare spelt i Arna-Bjørnar og Avaldsnes og dessutan vore utanlandsproff i Liverpool og Djurgården.

– Ingrid har i vaksen alder hatt ei strålande utvikling denne sesongen, og har vore ein veldig viktig bidragsytar for oss. Derfor er det veldig bra for alle partar at ho og klubben har vorte samde om å gå vidare saman i 2022, seier Sandviken-trenar Alexander Straus og held fram:

– Då går vi inn i neste sesong med det eg meiner er den beste høgre-vingback-avdelinga i Ingrid og Cecilie (Kvamme).

Sandviken er snublande nær å vinne Toppserien. Laget er fire poeng føre toar Rosenborg med to rundar igjen. Bergensarane er i tillegg klare for cupfinalen mot Vålerenga 31. oktober.

