Skipresidenten: – Har ein jobb med å gjenreise tilliten

Det lova skipresident Erik Røste då semja med Bråthen vart presentert torsdag. Etter ein konfliktfylt prosess landa partane på ei løysing som inneber at hoppsjefen går over i ei ny rolle.

– Andre enn meg skal evaluere dette. Det har vore ei vanskeleg sak for alle involverte, tilsette og heile Ski-Noreg. Vi har ein jobb med å gjenreise tilliten, erkjenner Røste overfor NTB.

Skimiljøet har vore kritiske til handteringa til NSF-leiinga av konflikten med Bråthen. Så seint som onsdag uttrykte Buskerud skikrins mistillit til skistyret og kravde ekstraordinært forbundsting.

Vil tilbake til normalen

Røste svarer slik på spørsmål om eit aukande press til slutt spelte ei sentral rolle:

– Ei sak som får så mykje negativ merksemd som denne, er ikkje bra for nokon organisasjonar. Nettopp derfor er eg glad for at vi har ei løysing, kan sjå framover og starte på vegen tilbake til normalen.

Bråthen fråtrer stillinga som hoppsjef for å bli landslagssjef. Han beheld mange av dei sportslege oppgåvene sine, men skal ikkje lenger halde i det administrative.

– Dette er ein avtale vi ganske raskt vart samde om etter at vi sette oss ned i forhandlingar. For oss har det vore viktig at den nye stillinga som sportssjef skal lysast ut, understrekar Røste.

Innrømmingar

Skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg erkjenner at handteringa av saka kunne vore gjort annleis.

– Eg trur vi alle kan vere samde om, viss vi skal sjå oss i bakspegelen, at vi burde handtert det på ein annan måte. Det gjeld alle partar, seier ho til NTB.

– Kva kunne vore gjort annleis?

– Det må vi komme tilbake til. Vi skal evaluere det vi har vore gjennom, og vi kjem tilbake til det når vi har konkludert, seier Bretten Berg.

