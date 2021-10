Solskjærs United vende 0-2 til 3-2 mot Atalanta – Ronaldo matchvinnar igjen

sport

Cristiano Ronaldo vart matchvinnar i det 81. minuttet då han knuste José Luis Palomino i lufta på eit innlegg frå Luke Shaw og stanga ballen i hjørnet. Som i førre heimekamp mot Villarreal vart han matchvinnar på tampen i ein kamp som verka tapt.

– Det var in perfekt heading. Igjen skåra han eit enormt viktig mål for oss, sa United-kaptein Harry Maguire til BT Sport.

United kom til fleire store sjansar i den første omgangen, men viste igjen sårbarheit på defensiv dødball. For femte gong på sju heimekampar i meisterligaen måtte Solskjær sjå motstandaren skåre først.

Scott McTominay hamna på etterskot då Mario Pasalic gjorde 0-1, og vondt vart til verre då Merih Demiral fekk gå opp mellom tre passive United-spelarar og nikke inn eit hjørnespark til 0-2.

Marcus Rashford hadde i den første kampen sin frå start denne sesongen Uniteds til då beste sjanse på overtid i den første omgangen, men avslutninga spratt på tverrliggjaren og over.

Solskjær applauderte supporterane på veg inn til pause, sjølv om publikum bua mot han og laga hans. Men det tok ikkje lang tid i den andre omgangen å tenne publikum og få dei på United-lagets side.

– Eg synest vi spelte bra i første omgang òg. I pausen sa eg til spelarane at om vi får det neste målet, så vinn vi, sa Solskjær til BT Sport.

– Supporterane løfta oss og gav oss trua vi trong, sa Maguire.

Nytt håp

I det 53. minuttet slo Josip Ilcic ein stygg feilpasning rett til Fernandes, som direkte og med utsida slo ein brotpasning til Rashford. Han storma inn i feltet og plasserte ballen i lengste hjørne.

Eit Atalanta-lag som hadde vist stor ro, fekk plutseleg trøbbel i heksegryta, og i løpet av eit par minutt fekk tre gjesteforsvararar seg gult kort for å felle United-spelarar på veg gjennom.

Så knea McTominay ballen i stolpen på innlegg frå Mason Greenwood, før målvakt Juan Musso med nød og neppe fekk fingrane på ei avslutning frå Ronaldo.

Solskjær bytte inn Paul Pogba og Edinson Cavani, og seinare òg Jadon Sancho. Vel så viktig var David de Gea, som leverte eit par kjemperedningar då Duvan Zapata og Ruslan Malinovskij heldt på å punktere kampen 20 minutt før full tid. Det viste seg gull verd då utlikninga kom fem minutt seinare.

Det starta med eit hjørnespark der ballen vart klarert og Fernandes fekk ein ny sjanse til å leggje inn. Remo Freuler bomma då han skulle klarere, og ved lengste stolpe fekk Harry Maguire treff med strak rist.

Fernandes hadde leiarmålet på foten rett etter, men Musso redda. Då Ronaldo steig til vêrs, var målvakta sjanselaus.

På etterskot

Atalanta tok leiinga etter eit kvarter, etter eit hurtig teke frispark på eigen halvdel. Luis Muriel vann ein løpsduell med Viktor Lindelöf og spelte ut til Ilcic, som spelte Davide Zappacosta fram på høgresida. Han fann Pasalic, som hadde fått ein halvmeter på McTominay og kunne slenge fram foten og skåre.

Atalanta-stoppar Demiral fekk tidleg trøbbel med hamstringa, men i det 29. minuttet var han sterk på hjørnespark frå Teun Koopmeiners. Han gav McTominay ein liten dytt i ryggen før han med Shaw framfor seg og Maguire bak seg hoppa opp og nikka i mål.

Fred hadde to store sjansar for United før pause. Først tvinga han Musso til ei god redning med skot ved lengste stolpe etter innlegg frå Ronaldo og stuss frå Fernandes. Så drog han av ein motspelar og skrudde ballen rett utanfor på pasning frå Fernandes.

På overtid i omgangen bomma Demiral på ballen då han skulle klarere eit framspel frå Fernandes. Rashford kom åleine gjennom, men ballen trefte tverrliggjaren.

Sjansane hindra ikkje publikums mishagsytringar. Men etter United-prestasjonen i 2. omgang kokte det på Old Trafford. United er no på tabelltopp, to poeng føre Villarreal (vann 4-1 borte mot Young Boys) og Atalanta.

