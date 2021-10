Bråthen takkar for støtta på Facebook

sport

Bråthen har i den betente striden med Skiforbundet fått støtte frå ei stadig veksande gruppe på Facebook. Ho tel 53.000 medlemmer fredag.

Konflikten vart løyst torsdag, då Bråthen og skiforbundet vart samd om at han fråtrer som sportssjef og går inn i ei ny stilling.

– Eg har eit stort behov for å takke dykk alle for det engasjementet de har vist for hoppsporten i den kampen vi saman har kjempa for at idretten vår skal få dei føresetnadene han må ha for å kunne gi dei flotte utøvarane våre dei moglegheitene dei fortener, slik at dei kan nå måla og draumane sine, skriv Bråthen i Facebook-gruppa.

