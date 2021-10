Golf: Kofstad og Krogh Johannessen på delt 8.-plass i Challenge Tour-turnering

sport

Kofstad, rangerte som nummer 326 i verda, opna glitrande på den avsluttande runden med to birdiar på dei tre første hola. Deretter noterte han seg for fem par på rad, før det vart ein sur dobbeltbogey på hol ni.

Han opna «back-nine» med birdie på hol ti, par på hol elleve, 12 og 13, og dessutan birdiar på hol 14 og 15. Han avslutta med par på dei tre siste hola.

Kofstad gjekk runden på fredag to slag under par og enda totalt elleve slag under par.

Det same gjorde Kristian Krogh Johannessen. Han er Noregs nest beste golfar på verdsrankinga med sin 306.-plass. Han gjekk eitt slag under par dei første ni hola med åtte par og ein birdie på hol fire.

I tillegg noterte han seg for ein birdie på hol 13 og på det avsluttande 18. holet. Dermed gjekk han – som Kofstad – tre slag under par fredag og elleve slag under par totalt.

Vann gjorde Daniel Hillier frå Australia, som med birdie på det siste holet enda slaget framfor danske Marcus Helligkilde. Hillier enda 19 slag under par.

Jarand Ekeland Arnøy låg på skothald til ei topplassering før siste dag, men fem strake bogeyar på rad frå hol fem til ni øydela alt. Det vart ein ny bogey på hol 12 og ein dobbeltbogey på hol 18, og dessutan ein birdie på hol 13.

Han enda runden fredag sju over par, den nest svakaste runden av alle. Arnøy enda på delt 46.-plass, eitt slag under par.

