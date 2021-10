Kilde står over verdscupopninga – gjer comeback i Lake Louise

sport

Fredag fortalde han den frammøtte norske pressa i Sölden at han ikkje stiller i storslalåmrennet på søndag og verdscupopning same stad.

29-åringen øydela korsbandet i midten av januar og har vore under opptrening sidan.

Kilde står med seks enkeltsigrar i verdscupen og vann verdscupen samanlagt i 2019/20-sesongen. Store delar av fjorårssesongen gjekk ad undas.

– Det er ikkje noko dramatisk i det heile. Det låg litt i korta frå mi side. Ni månader er framleis tidleg etter ein korsbandsituasjon. Eg har fått trena bra og har køyrt mykje på ski, men eg har ikkje fått trena nok intensitet og lengd til at eg kan køyre her utan risiko. Det er alltid ein risiko å køyre renn, og han er større no sidan kneet er under rehabilitering, sa Kilde til NTB.

Glad

Det var langt frå nokon slagen mann som møtte NTB på Hotel Regina i sentrum av Sölden fredag ettermiddag.

– Eg er utruleg happy med korleis stoda er. Kneet oppfører seg veldig bra, og eg er berre glad for å vere tilbake på ski.

– Er du smertefri?

– Ja. Det vil alltid vere litt «irring» etter trening, men det blir berre mindre og mindre for kvar dag eg køyrar. Eg hadde fire dagar med trening med røff storslalåm på breen i Val Senales der eg ikkje kjende nokon ting etterpå.

Kilde seier at han hadde stilt om det hadde handla om edelt metall, og at han mest sannsynleg hadde klart seg fint.

– Det vesle sannsynet for at det ikkje hadde gått så bra, den (sjansen) er eg ikkje villig til å ta. Hadde det vore OL neste veke, så hadde eg teke det som eit prøverenn, men no er det ein månad til neste gong, og då tek eg den perioden fram til Lake Louise neste månad.

Sakn

– Korleis har dei siste månadene vore?

– Eg har sett pris på å vere tilbake på ski og kunna bruke tida på å vere idrettsutøvar igjen. Du nyt det mykje meir etter ein slik skadeperiode, for du har sakna det. Når eg står på start og trenar, så er det gleda av å køyre carving som er kul, ikkje berre det å faite med klokka. Den gleda skal eg prøve å verne så lenge kan. Eg kjem nok til å kjenne at eg har vorte lei ut over sesongen, men akkurat no kjennest det ålreit ut.

Dei neste renna i Lake Louise blir køyrde 26.–28. november. Der står det både utfor og super-G på programmet. Deretter ventar det same programmet i Beaver Creek i USA veka etter, før alpinistane vender tilbake til Europa.

