Mowinckel vart for ivrig i comebacket: – Eg sleit meg ut

Etter ein heil karriere meir eller mindre utan skadar gjekk den doble sølvvinnaren frå OL i Pyeongchang på ein ordentleg smell med to korsbandskadar på rappen.

Etter 646 dagar på sidelinja var ho tilbake i storslalåmløypa i Val-d'Isère 12. desember i 2020.

Sesongen vart som venta under pari. Ho kom på 16.-plass i verdscupen i super-G og vart nummer 24 i utfor. Det vart òg totalplasseringa i storslalåm.

Ho fortalde at ho køyrde med bremsene på. Men det var ikkje heile sanninga. 29-åringen frå Molde køyrde nemleg meir på ski enn nokon gong for å ta igjen dei 21 månadene ho var parkert på sidelinja med skadar.

– Det vart litt overbelastning rundt sesongavslutninga i Lenzerheide. Då vart kneet litt trøblete. Det hovna opp. Men det gjekk seg til etter ein del ro. Eg har fokusert mykje på gymmen og prøvd å byggje opp mykje av muskulaturen rundt, og håpet er at det skal halde ein heil sesong.

I august var ho tilbake på ski.

Meir ro

Laurdag ventar den tradisjonelle sesongstarten i Sölden. Då står det storslalåm på programmet i den legendariske Rettenbachbreen.

– I år har eg fått ei normal oppkøyring, og det er eit par år sidan det skjedde. Det gir meg ein tryggleik at eg torde å ta valet om å køyre litt mindre på ski. I fjor var det motsett. Då stod eg masse på ski for å prøve å ta igjen mykje.

Det gjekk berre sånn passe.

– Det tek på når sesongen blir veldig lang og det er tett opp mot oppkøyring etter skade. Då vart det altfor mykje og i overkant. Eg sleit meg ut, sa Mowinckel då NTB møtte henne frisk og opplagt på Hotel Regina ved hovudgata i den austerrikske alpinbyen torsdag ettermiddag.

Der var dei seks norske som skal køyre i helga samla. Mowinckel seier at kjensla er mykje betre enn på same tid sist sesong. Då var ho ikkje med fordi ho enno ikkje var klarert etter skaden.

– Det kjennest ut som om det går betre enn i fjor, og det er jo eit steg i rett retning. No har det vorte ein vår, sommar og haust med meir stabilitet, og det gir òg ein tryggleik. Det gjer at eg kan få betre skikøyring enn det eg klarte sist sesong.

– Er du smertefri?

– Meir enn eg har vore. Det kjem periodar som er tøffare enn andre. Det kjem an på kor tøft det er. Det er ei gledeleg overrasking at det går såpass bra.

Gåve

Mowinckel var på høgda då ho vart skadd. Ho trur at ho kan komme tilbake dit.

– Det kjennest ut som ei gåve at eg har fått lov til å komme tilbake til ein idrett eg elskar. Det var nokre fantastiske år før dette skjedde, og det er noko eg har lyst til å komme tilbake til og som eg trur at eg kan få til.

På mange måtar har ho rykt litt tilbake til start.

– Før eg vart skadd, sa eg at eg skulle nå toppen, eg visste berre ikkje når. No kan eg seie det same igjen. Det er berre eit tidsspørsmål når det skjer.

– Kva har du lært etter to år med motgang?

– Mykje. Eg har lært meg sjølv å kjenne. Kven er eg? Kva står eg for? Samtidig har eg lært kor kul denne idretten er og kor heldig eg er som får halde på med dette. Det er derfor det er så motiverande å kjenne på at du får ein ny sjanse.

