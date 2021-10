Solskjær: Fernandes usikker før storkampen

sport

Uniteds norske manager nemnde Fernandes, Fred og Marcus Rashford som usikre før Liverpool-kampen.

– Eg håpar eg kan ta ut eit lag der alle spelarane er klare. Det kan hende eg er utan to–tre spelarar. Bruno kan vere ein av dei. Han gjer alt han kan for å bli klar, seier Solskjær.

Nokre timar tidlegare hadde avisa The Sun meldt at Fernandes var eit usikkert kort til det som blir ein svært viktig kamp for United.

Portugisaren skal ha pådrege seg ein smell mot slutten av meisterligamøtet med Atalanta onsdag. Torsdag skal etter seiande problema ha forverra seg.

United vann kampen mot Atalanta 3-2 etter ein formidabel snuoperasjon. 0-2 vart til 3-2-siger. Cristiano Ronaldo vart matchvinnar på tampen.

Solskjærs mannskap har ikkje vunne ligaen sidan midt i førre månad og treng sårt ein siger. To tap og éin uavgjord har det vorte på dei tre siste kampane.

Liverpool er tabelltoar, poenget bak serieleiar Chelsea.

(©NPK)