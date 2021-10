Stabilt for City-fan som vart angripen etter meisterligakamp

sport

Supporteren ligg framleis i koma, men tilstanden skal ha betra seg.

Fem personar vart arresterte etter at 63-åringen, som er belgisk, vart angripen på ein parkeringsplass i tilknyting til ein bensinstasjon etter kampen på tysdag.

To personar er sikta for vald, medan alle dei fem arresterte må svare for å ha gjort seg skuldige i grov aktløyse, opplyser påtalemakta i Aust-Flandern i ei fråsegn fredag.

Torsdag måtte alle dei sikta møte for ein domstol i byen Gent. Tre av dei er lauslatne, men har ikkje løyve til å delta på fotballkampar i tida som kjem. Dei to andre er framleis i varetekta til politiet.

Manchester City har i etterkant av episoden opplyst at klubbleiinga jobbar tett med belgisk politi og Manchester-politiet i saka. Målet er å skaffe til vegar meir informasjon rundt hendingsgangen.

City vann kampen 5-1.

(©NPK)