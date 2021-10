Tuchel stadfestar: Lukaku og Werner mistar to kampar

sport

Det stadfesta trenar Thomas Tuchel på pressekonferansen før laurdagens Premier League-kamp mot Norwich.

– Begge to får behandling. Eg er ikkje bekymra for nokon av dei, men dei er heilt sikkert ute dei to neste kampane, sa Tuchel ifølgje Sky Sports.

Lukaku måtte av etter 23 minutt i Champions League-oppgjeret mot Malmö, medan Werner kasta inn handkleet minuttet før pause.

Amerikanske Christian Pulisic blir heller ikkje å sjå mot Norwich, og det er uvisst om han rekk kampen mot Southampton.

Chelsea leier Premier League med 19 poeng etter åtte kampar.

(©NPK)