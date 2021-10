Svenske langrennsstjerner mistar høgdesamling

sport

Det stadfestar Sveriges skiforbund på nettsidene sine måndag.

Karlsson, Svahn, Dahlqvist og Halfvarsson blir alle heime når landslagskollegaene reiser til italienske Val Senales denne veka.

Ifølgje landslagssjef Anders Byström er det «individuelle vurderingar» som ligg til grunn for at dei fire OL-medaljekandidatane ikkje reiser til høgda.

– I Fridas tilfelle har ho hatt nokre små problem på vegen, noko som betyr at trenarteamet og ho sjølv meiner at ho treng trening i låglandet i staden for i høgda, seier Byström.

– Linn er framleis i ein omfattande rehabiliteringsprosess, og Calle er dessverre forkjølt. Maja har òg teke avgjerda saman med trenarane om at ho for tida har best av trening heime, seier han.

Sprintstjerna Linn Svahn vart i september operert for ein skulderskade ho pådrog seg sist sesong. Den viste seg å vere meir omfattande enn legane først antok. Det er uvisst om ho rekk OL i Beijing i februar.

Frida Karlson måtte i midten av august kutte ned på treninga fordi ho i ein periode hadde kjent seg overbelasta og sliten. I midten av september vart det opplyst frå det svenske støtteapparatet at 22-åringen igjen hadde trappa opp treninga.

Maja Dahlqvist var sist sesong med på det svenske laget som tok VM-gull på sprintstafetten i Oberstdorf.

Dei norske langrennslandslaga for menn og kvinner er akkurat no på treningssamling i Livigno.

