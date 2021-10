Ancelotti føretrekkjer andre enn Hazard

sport

Real Madrid-trenar Carlo Ancelotti seier rett ut at han føretrekkjer andre spelarar. Ancelotti seier Hazard er ein toppspelar som har alt.

– Han må finne seg i det. Han speler ikkje, men har alt det ein Real Madrid-spelar skal ha. Nokre gonger er det sånn at trenaren føretrekkjer andre. Det gjer trenaren no. Det viktige er at han er motivert og klar for å jobbe, seier Ancelotti.

Hazard vart ein av dei dyraste spelarane i historia då han gjekk frå Chelsea med ein prislapp på 100 millionar euro i 2019. Tida i Madrid har vorte prega av skadar og varierande suksess.

Ein annan spelar med høg prislapp og ein trøblete karriere i Real Madrid, Gareth Bale, nærmar seg å vere kampklar. Ancelotti seier han vil trene med laget neste veke, og at han kan rekke kampen mot Rayo Vallecano 6. november.

