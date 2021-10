Gler seg til tribunefest med landslag og klubb

sport

– Eg gler meg skikkeleg. Eg trur det blir ei skikkeleg god ramme rundt landskampen, og så er det sjølvsagd cupfinale søndag. Det bør bli bra uansett, seier Bergsvand til NTB. Ho er ein av seks Sandviken-spelarar i landslagstroppen.

Aurora Mikalsen, Tuva Hansen, Lisa Naalsund, Vilde Hasund og Elisabeth Terland ladar òg opp til to Ullevaal-kampar som del av landslaget.

Måndag trena dei for tomme tribunar, men det var allereie selt over 6000 billettar til den viktige VM-kvalifiseringskampen mot Belgia. Det tyder på at Noreg kan rekne med stor publikumsstøtte i kampen om viktige poeng.

– Det blir veldig fint. Det er herleg å vere her i Oslo, og vi treng støtta publikum kan gi. Jentene er verd det, så eg håpar det kjem endå fleire. Eg oppmodar alle som kan, til å møte opp. Det vil vere eit kjempeløft, seier landslagssjef Martin Sjögren til NTB.

Stor forskjell

Under pandemien måtte landslaget ikkje berre greie seg utan tilskodarar. Både samlingar og kampar vart avlyste, og EM-sluttspelet dei hadde kvalifisert seg til, vart utsett eitt år.

Allereie under bortekampen førre veke mot Polen merka dei at publikum er tilbake.

– Det var ikkje så mange der, men når ein går frå tomme tribunar til 3-4000, så er det ganske stor forskjell, seier Sjögren.

Guro Reiten gler seg òg til velfylte Ullevaal-tribunar

– Det er alltid artig å spele her, og dess meir leven og fleire folk, dess artigare blir det for oss. Vi skal prøve å lage ein fest for dei, og så håpar vi på god stemning, seier ho til NTB.

– Det er ein ekstremt viktig kamp i gruppa, og vi har noko å gjere opp for etter at vi rota litt sist og måtte nøye oss med eitt poeng i Polen.

Cupmoro

Til liks med namnesøster Bergsvand har òg ho cupmoro å sjå fram til etter landslagssamlinga. Søndag går semifinalane i førre sesong FA-cupturnering av stabelen, og Chelsea gjestar Manchester City.

– Det er litt merkeleg, men korona har sett alle ting litt på vent. Det speler inga rolle kva sesong kampen tilhøyrer, det er ein semifinale, og å spele mot City er alltid artig. Det blir spennande, seier ho før kampen som kan føre laget til finale på Wembley.

– Vi har fått spele der utan publikum eit par gonger. Det er litt rart å spele på eit stor stadion når det ikkje er ei sjel på tribunen og du høyrer ekko kvar gong nokon roper. Det ville vere artig å spele der framfor publikum, seier ho.

Publikum blir det òg når Sandviken og tittelforsvarar Vålerenga gjer opp om kongepokalen søndag. Bergsvand har som mål å få hendene på han.

– Eg kjenner at vi går inn i ei viktig veke. Sjølvsagt skal vi ha tre poeng mot Belgia, og det same gjeld eigentleg søndag. Vi skal vinne den cupfinalen, seier ho.

(©NPK)