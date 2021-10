Klæbo og Johaug om vektpress: – Bra det er openheit

sport

Klæbo og Johaug tek seg tid til å snakke om temaet når dei møter NTB i italienske Livigno. Eteforstyrringar i idretten, spesielt innan langrenn, har vorte hyppig omtalte av mellom anna Dagbladet og VG den siste tida. Det handlar om saker frå 1980- og 1990-talet, men òg om dagens talent som har hatt problem.

– Problemstillinga er ikkje nødvendigvis eit problem som berre gjeld langrenn, men generelt toppidrett på ein måte som er krevjande. Eg synest det er bra det er ei openheit rundt det, og at det kjem opp. Det gjer at andre kan komme med historiene sine, som kan vere med på å gjere at ein kan lære litt av det, seier Klæbo til NTB.

– Det er veldig bra at det blir løfta opp og fram. At det blir eit tema. Det skal ikkje vere tabu å snakke om, fortel Johaug.

– Har vorte dyssa ned

– Det som har starta no, er bra. Det er ingen tvil om at ein i eit lag eller same kvar ein er, må ha ei openheit heile vegen, meiner Klæbo.

Han får støtte frå lagkamerat Sindre Bjørnestad Skar.

– Det er kjempebra at det blir teke opp. Eg synest det har vore eit for stort tabu i nokre år, at det har vorte dyssa ned litt. Det er eit viktig tema, og det er eit tema som det er viktig at blir normalisert, seier Skar til NTB.

Han meiner at den dagen ein ikkje klarer å få i seg nok energi, så har ein eit problem.

– Og det er det dessverre ein del som har. Toppidrett er brutalt. Det er ein balanse på ei knivsegg. Og det er ein del som hamnar på feil side, dessverre.

Gir råd

Skiforbundet har uttalt at dei har tiltak for å førebyggje og redusere eteforstyrring i langrenn. Therese Johaugs råd til unge utøvarar er dette:

– Det er viktig å få i seg rett mat til rett tid. Ein må passe på å få i seg eit norsk, sunt kosthald for å få gjennomført treninga ein skal få gjort. At ein passar på dei jamlege måltida. Eg trur mange ikkje trur vi har så mange måltid på ein dag som vi eigentleg har, fortel ho.

For Johaug har det openbert gått bra. Ho har mange å takke for sin veg til toppen.

– Det er ein grunn til at eg har komme hit eg har komme. Eg har hatt utruleg flinke folk rundt meg i heile karrieren min som har gitt meg god rettleiing: trenarar, Olympiatoppen og skiforbundet. Eg føler at eg har vorte vareteken, seier ho til NTB.

