Klæbo om vektpress: – Bra det er openheit

Klæbo tek seg tid til å snakke om temaet når han møter NTB i italienske Livigno. Eteforstyrringar i idretten, spesielt innan langrenn, har vorte hyppig omtalte av mellom anna Dagbladet og VG den siste tida. Det handlar om saker frå 1980- og 1990-talet, men òg om dagens talent som har hatt problem.

– Problemstillinga er ikkje nødvendigvis eit problem som berre gjeld langrenn, men generelt toppidrett på ein måte som er krevjande. Eg synest det er bra det er ei openheit rundt det, og at det kjem opp. Det gjer at andre kan komme med historiene sine, som kan vere med på å gjere at ein kan lære litt av det, seier Klæbo til NTB.

– Det som har starta no, er bra. Det er ingen tvil om at ein i eit lag eller same kvar ein er, må ha ei openheit heile vegen, meiner langrennsstjerna.

Johannes Høsflot Klæbo møtte pressa i samband med høgdesamlinga med langrennslandslaget i Livigno i Italia.

