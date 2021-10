Medium: Solskjær leier truleg United mot Tottenham

sport

Spekulasjonane rundt Solskjær har vore mange etter det pinlege 0-5-nederlaget på søndag mot Liverpool heime på Old Trafford.

Fleire hevdar at jobben til nordmannen er trua, men tysdag rapporterer mellom anna Reuters, Sky Sports og The Athletic at det er venta at Solskjær framleis er i sjefsstolen når United gjestar Tottenham til helga.

Norske TV 2 siterer samtidig «ei høgtståande kjelde i Manchester United» på at Solskjærs jobb er trygg per dags dato.

Det skal ha vore møteverksemd blant Uniteds klubbleiarar måndag kveld, men ingen i klubben har komme med noka fråsegn rundt Solskjærs situasjon.

