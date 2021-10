Mjøndalen varsla om meldingar om kampfiksing – trur det er ein hatkampanje

sport

Det melder Drammens Tidende. Etter 0-7-tapet mot Haugesund rann det inn hatmeldingar til målvakta frå fans i Iran. Makani stengde profilen sin i sosiale medium, og då kom det meldingar til klubben om at han blir skulda for kampfiksing.

Dagleg leiar Berenike Wulfsberg seier at dei reknar det som ein hatkampanje mot ein av deira tilsette og at dei ikkje er bekymra. Til NTB stadfestar ho at klubben ikkje mistenkjer Makani.

– Nei, men for oss er det viktig å gjere det rette i sånne prosessar. Det er alvorlege bekymringar mot spelaren vår, og då er det viktig å gjere det rette. Både for å sjå bort frå at det er sant og for at spelaren skal bli reinvaska, seier Wulfsberg.

Ho seier klubben ikkje er kjend med noko som kan støtte opp om skuldingane i sosiale medium.

– Vi har snakka ope med spelaren om at vi varslar NFF, så han ikkje skal ha inntrykk av at han er under mistanke frå oss, seier Wulfsberg.

Makani varsla måndag at han vil forlate Mjøndalen, sjølv om han har eitt år igjen av kontrakten. Wulfsberg avviser at det er samanheng mellom det og varselet til NFF.

Fotballforbundet stadfestar at dei har vorte varsla av Mjøndalen.

Sjølv seier målvakta at han ikkje er bekymra og at han er van med å få slike hatmeldingar frå iranske fotballfans.

