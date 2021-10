«Mos» legg opp: – Kneet toler ikkje meir toppidrett

sport

– Kort fortalt så blir det her min siste sesong. Kneet har vore gjennom to operasjonar i år, og eg trenar meg opp no, men basert på det fysioterapeut og lege seier, saman med det eg sjølv kjenner, så toler ikkje kneet mitt meir toppidrett, seier «Mos» til Discovery.

Angriparen var på banen sist i september i fjor. I juni trena han igjen etter ein operasjon, men like etter måtte han gjennom endå eit inngrep.

Abdellaoue starta i Skeid og har sidan vore i Lillestrøm, Vålerenga, Tromsø, Aalesund og Strømsgodset. I tillegg har han spelt i FC København og OB i Danmark.

I 2011 vart «Mos» toppskårar i Eliteserien då han skåra 17 mål for Tromsø.

– Akkurat no handlar det om å få ein kvardag utan smerter, å komme dit at ein kan ta seg ein joggetur. No skal eg jobbe for å få eit kne som fungerer i kvardagen, seier 33-åringen.

(©NPK)