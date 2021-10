Fotballproff står fram som homofil: – Levd eit dobbeltliv

sport

Cavallo delte nyheita i eit videoklipp og eit ope brev i sosiale medium. Der seier den australske A-League-spelaren at han «endeleg er komfortabel» med å snakke ut om eiga legning.

– Eg er trøytt av å prøve å prestere på toppnivå og leve eit dobbeltliv. Det er utmattande, og ikkje noko eg ønskjer at nokre andre skal få oppleve, seier Cavallo.

– Eg har kjempa mot min eigen seksualitet i seks år, og no er eg glad for å kunne gi slipp, seier han vidare.

Fleire proffspelarar har stått fram som homofile etter at karrieren er over. Cavallo skal derimot vere den einaste som gjer det av dagens aktive i dei øvste divisjonane i verdsfotballen, skriv BBC.

– Det er overraskande at det ikkje er andre homofile fotballspelarar som spelar aktivt akkurat no. Ikkje berre i Australia, men rundt om i verda. Eg vil vise dei der ute som slit og som er redde, at du ikkje treng å vere nokon andre enn deg sjølv. Det er OK å vere homofil og spele fotball, seier Cavallo.

(©NPK)