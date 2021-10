Kristiansen skreiv ny Brann-kontrakt

sport

– Eg er veldig glad for at eg får representere Brann i eitt år til, seier Kristiansen til Branns nettstad.

Veteranen har spelt for laget sidan midten av 2015-sesongen. Totalt står han med 162 Brann-kampar.

Kristiansen var på utgåande kontrakt før forlenginga på onsdag. 33-åringen har spelt alle Branns 23 kampar i Eliteserien i år.

– Ruben har vore ein stabil spelar for oss i årets sesong. Sjølv om han er blant dei mest erfarne i troppen, er han blant dei som toler kampprogrammet best. Vi er veldig fornøgde med at han blir med vidare, seier Branns sportslege leiar Jimmi Nagel Jacobsen.

(©NPK)