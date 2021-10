Tidlegare Blackhawks-sjef trekkjer seg som amerikansk OL-leiar

sport

Det kjem fram i ei pressemelding frå USAs ishockeyforbund. Bowman var sportssjef i Blackhawks og skulle ha ei tilsvarande rolle for USAs lag i OL.

– Etter det som har skjedd, trur eg det er til det beste for amerikansk hockey at eg trer til side. Eg er takksam for å ha vorte vald ut, og eg ønskjer laget vårt alt det beste i Beijing, seier Bowman.

Tysdag vart det klart at Bowman sa opp rolla som sportsdirektør i Blackhawks på grunn av ei overgrepssak i klubben som strekkjer seg elleve år tilbake i tid. Ein trenar og videoansvarlege i klubben, Brad Aldrich, vart skulda for å ha gjort seg skuldig i seksuelle overgrep mot to spelarar på laget.

Blackhawks starta ei uavhengig gransking av saka i juni i år, og konklusjonen kom tysdag. Der vart det slått fast at klubbleiinga, med president John McDonough i spissen, vart informert om overgrepsskuldingane allereie i sluttspelet i 2010, men at dei ikkje tok saka vidare.

– Eg stolte på at leiaren min (McDonough) ville ta formålstenlege grep. Når eg no ser tilbake, og veit at han ikkje handterte saka omgåande, angrar eg på at eg gjekk ut frå at han ville gjere det, sa Bowman.

