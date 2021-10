Viaplay gjer endringar: Jørn Sundby tek over som langrennskommentator

sport

Det opplyser Nent Group i ei pressemelding. Endringa skjer etter at Jan Christian Bjørn har valt å setje jobben som langrennskommentator på pause. Han vart presentert i rolla i mars.

– Eg har gledd meg enormt til å kommentere langrenn kommande vinter, og etter mange år som kommentator veit eg òg kva som krevst. Med mykje jobbing over lang tid, ein familiesituasjon med småbarn og nytt barn på veg til vinteren, har eg derfor bestemt meg for å setje det fremst akkurat no, seier Bjørn.

Erstattaren hans blir intern i form av Jørn Sundby. Han skulle i utgangspunktet berre dekkje hopp i Nents første sesong som rettshavar av verdscupen i fleire skiidrettar.

– Det blir veldig moro for meg å kommentere denne idretten, og eg gler meg til vinteren som står framfor oss, seier Sundby.

Han får med seg Åge Skinstad som langrennsekspert. Sundby skal òg kommentere hopp så godt det lèt seg gjere inntil ein eventuell erstattar er på plass. Det skal han gjere med Andreas Stjernen.

(©NPK)