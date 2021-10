Økokrim-sjefen ber om boikott av Qatar-VM

sport

Ifølgje VG uttalar Lønseth seg fordi førebygging av kriminalitet er ei av oppgåvene hans.

– Idretten må lære seg at korrupsjon må få ein konsekvens, seier han til avisa.

Ut frå kva som har komme fram, ser han det som «overveiende sannsynlig» at Qatar har vorte tildelt VM på korrupt vis.

– Korrupsjon må få ein konsekvens. Kva annan bransje i denne verda kan vi sjå store pengar vere involverte i kontraktstildelingar – utan at det får konsekvens? spør han.

Fotball-VM i 2022 vart tildelt Qatar i 2010. Året etter kom dei første skuldingane om korrupsjon i samband med tildelinga. Tidlegare Fifa-generalsekretær Jerome Valcke antyda i ein e-post at han meinte Qatar kjøpte retten til å arrangere VM.

Leiinga i Fifa og styresmaktene i Qatar har heile tida nekta for at det vart kjøpt stemmer for å sikre golfstaten meisterskapen.

