Gauseth blir fotballekspert for Discovery

37-åringen har for lengst sagt at han gir seg som aktiv fotballspelar etter 2021-sesongen. Det kan fort ende med nedrykk frå Eliteserien for Mjøndalen, sjølv om dei fekk håp om fornya plass etter 5-0 over Kristiansund onsdag kveld.

– Eg vart tilboden den råaste jobben i norsk fotball. Då trong eg ikkje lang områdingstid før eg takka ja, seier Christian Gauseth til Eurosport.

Romsdalingen har ambisjonen klar.

– Eg gler meg til å bli ein del av det kompetansemiljøet som er i Discovery, og å få brukt ferdigheitene mine innan analyse og tabloid vinkling. Det kjem til å gjere at dette blir eit veldig fruktbart samarbeid for begge partar, seier Mjøndalen-spelaren.

