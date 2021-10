Nordmenn nærare MLS-sluttspel – Maars til finale trass straffemiss

sport

Det dreg seg til i kampen om sluttspelsplassar. New York City halte i land 1-0-siger over Chicago Fire takka vere eit straffespark sett inn av Valentin Castellanos, og Deilas lag forsvarte 4.-plassen som vil gi heimekamp i første sluttspelsrunde.

Kamara spelte heile kampen då DC United vann 1–0 over New York Red Bulls, og laget klatra forbi motstandaren til 7.-plassen som er den siste som gir sluttspelsdeltaking.

Målet vart sett inn av Kevin Paredes tidleg i oppgjeret. Nigel Robertha braut gjennom på høgresida. Innlegget hans gjekk så vidt forbi Kamara inne i målgarden, men ved lengste stolpe dukka Paredes opp og skåra.

Poengrekord

Glesnes spelte heile kampen då Philadelphia Union spelte 2–2 borte mot Toronto. Med siger ville Union vore sluttspelklar, men laget ligg godt an på 3.-plass i aust.

New England Revolution vann 1–0 over Colorado Rapids og sette poengrekord for MLS-grunnspelet med 73. laget er 21 poeng føre næraste rival og har allereie sikra walkover til kvartfinale.

Bjørn Maars Johnsen og hans Montréal er klar for finale i den canadiske meisterskapen etter å ha slått Forge 8–7 på straffespark etter ein mållaus semifinale.

Målvakt vart matchvinnar

Nordmannen vart bytt inn ved pause. Han skaut straffesparket sitt i tverrliggjaren og var ein av fem som ikkje skåra. Montréal-keeper Sebastian Breza vart heilt då han først redda Forge-målvakt Triston Henrys straffe og deretter sette inn den avgjerande straffa.

Motstandar i finalen, der det mellom anna står om ein plass i Concacafs meisterliga, blir Toronto eller Pacific FC. Dei møtest i semifinale neste veke.

Montréal er akkurat no utanfor sluttspelsplass i MLS, men er berre eitt poeng bak DC United.

(©NPK)