Coutinho og Firmino tilbake i Brasil-troppen

Brasil-trenar Tite tok fredag ut troppen til kampane mot Colombia heime og Argentina borte i den søramerikanske VM-kvalifiseringa.

Coutinho har ikkje spelt for Brasil sidan oktober i fjor. Han er igjen blant Tites utvalde sjølv om han berre har starta fire av Barcelonas ti kampar i La Liga denne sesongen.

Ein muskelskade gjorde at Firmino ikkje tok del i nokon av Brasils kampar tidlegare i haust. No gjer han comeback etter å ha spelt fleire kampar for Liverpool i det siste.

Det brasilianske laget kan sikre VM-plassen med siger over Colombia 11. november.

