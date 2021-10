FFK snubla i opprykksjakta – mange lag kjempar om kvaliksjanse

sport

Ein sesonginnspurt kan ofte by på nervar i høggir. Det fekk FFK erfare i jakta på den fjerde strake sin trepoengar og ein god posisjon i kampen om direkte opprykk.

Åsane skaka heimelaga og leidde 3–0 etter 47 minutt. Bjarte Haugsdal stanga gjestene frå Bergen i leiinga kort tid etter kampstart, medan Sondre Auklend dobla ved å avslutte via lagkamerat Håkon Lorentzen litt over ein halvtime seinare.

0–3 kom som noko av det første Åsane gjorde etter kvilen. Ryan Doghman sette ballen bestemt bak FFK-målvakt Håvar Jenssen. Resten av kampen vart eit stormløp frå vertane, men det vart berre to reduseringar ut av det.

Taofeek Ismaheel skåra på ein markkrypar i det 67. minuttet, og same mann gjorde 2–3 i næraste hjørne eit snautt kvarter seinare.

Nederlaget gjer at FFK ligg på fjerdeplass i 1. divisjon når fire rundar står att. Laget er tre poeng bak tabelltoar Aalesund, og dei to møter kvarandre i Fredrikstad om litt over ei veke. FFK har ikkje vore i Eliteserien sidan 2012.

AaFK snudde tidlegare på dagen 1–2 til 4–2 borte mot KFUM Oslo, medan Jerv rota bort sigeren med eit baklengsmål på overtid i 2-2-møtet med nedrykkstrua Stjørdals-Blink. Det sende sørlendingane eitt poeng bak Aalesund på tabellen.

Skåra frå midtbanen

Det blir eit intenst kappløp om å bli blant 1. divisjons seks beste lag. Dei to øvste rykkjer rett opp, medan dei fire neste får ein opprykkssjanse via kvalifisering. Sogndal kopla eit solid grepet om femteplassen med 2-0-sigeren borte mot Sandnes Ulf, men mange lag er i spel om den siste inngangsbilletten.

Fire poeng skil sjetteplasserte Åsane og Sandnes Ulf på 12.-plass. Laga mellom dei er Ranheim, KFUM Oslo, Start, Raufoss og Bryne.

Målsnakkisen på fredag kom i Ranheims 4-0-siger over Raufoss. Der skåra Adrià Mateo López det tredje målet til gjestene frå midt i banen.

Botnstrid

Start slo jumbolaget Strømmen 3–2 og tok ein viktig trepoengar i ein turbulent sesong etter fjorårets nedrykk. Kristiansand-laget er to poeng bak Åsane på den siste kvalifiseringsplassen. Eirik Schulze vart tomålsskårar og gjorde målet som vart kampavgjerande.

I botnen ser Strømmen fortapt ut. Romerikingane har 18 poeng og lang veg opp til Stjørdals-Blink (26 poeng) på kvalikplassen. Ull/Kisa (25) og Grorud (27) lever òg svært farleg i innspurten.

HamKam toppar tabellen suverent og er storfavoritt i seinkampen borte mot Ull/Kisa.

