Kåsastul blir lånt ut til AHL-lag

Ontario Reing spelar i AHL (American Hockey League). Det er det nest høgaste profesjonelle nivået i USA og Canada, og dei fleste laga i NHL har ein samarbeidsklubb, også kalla farmarklubb, i AHL. Samarbeidsklubben til Ontario Reing er Los Angeles Kings, som vann Stanley Cup-trofeet i 2012 og 2014.

Laget møter Abbotsford Canucks natt til laurdag og natt til søndag norsk tid.

– Eg rekna ikkje med å bli kalla opp så fort, men ting skjer raskt her så det er veldig moro. Eg veit ikkje om eg skal spele endå, men det er uansett kult å bli kalla opp og å få vise meg fram endå meir, seier Kåsastul til nitten.no.

Kåsastul spelte berre i 2-4-tapet for Sør-Carolina Stingrays for The Greenville Swamp Rabbits, der han noterte seg for ein målgivande pasning. Swamp Rabbits spelar i ECHL (East Coast Hockey League), som er nivået under AHL. Klubben er farmarklubb for Charlotte Checkers, som igjen er farmarklubb for NHL-laget Florida Panthers.

Like etter kampen mot Stingrays fekk han beskjed om at Ontario Reign ville låne nordmannen på ubestemd tid.

– Målet er å få fleire sjansar i AHL, men det er veldig hard kamp om plassane. Eg skal gjere alt eg kan, seier den norske landslagsspelaren.

