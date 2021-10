Nederlendar tek over dei norske roarane

sport

Det kunngjorde Noregs Roforbund på ein pressekonferanse fredag ettermiddag. Emke har tidlegare vore landslagssjef for dei nederlandske roarane, og han deltok sjølv i OL i 1984.

Emke erstattar svensken Johan Flodin, som var landslagstrenar frå 2013 og til og med årets OL i Tokyo. Han skulle eigentleg ha gitt seg i 2020, men vart med eit år ekstra då sommarleikane vart koronautsett.

Under Flodins leiing tok Noreg mange internasjonale medaljar, særleg på herresida. Mellom anna vart det OL-sølv til Kjetil Borch i år og to bronsemedaljar i Rio-OL. Borch har vorte verdsmeister både i single og i dobbel med Nils Jakob Hoff, medan Kristoffer Brun og Are Strandli har teke VM-gull i lettvektsculleren.

Pararoeren Birgit Skarstein har òg vunne OL-gull og ei rekkje VM-gull.

Etter Tokyo-leikane mista norsk roing to profilar då Olaf Tufte (45) og Are Strandli (33) la opp.

