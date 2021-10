Nordtveit i ein Bundesliga-tropp for første gong sidan april

sport

Laguttaket viser at Nordtveit er blant reservane til vertane. Han er i ein Hoffenheim-tropp for første gong sidan 24. april.

Ein fotskade gjorde at han mista resten av vårsesongen, medan lårtrøbbel har halde rogalendingen på sidelinja sidan juli. For ei veke sidan spelte Nordtveit ein kamp for Hoffenheims 2.-lag.

Rune Almenning Jarstein må vente vidare. Noregs landslagsmålvakt er tilbake i full trening etter eit svært vanskeleg halvår med koronasjukdom og alvorlege komplikasjonar. Han har ikkje vore i ein Hertha Berlin-tropp sidan mars.

