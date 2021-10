Uefa varslar endringar – vil ha færre kalassiffer i kvinnefotballen

sport

Europas kvalifisering til 2023-VM starta førre månad, men allereie no ser Uefa at noko må gjerast for å få eit meir jambyrdig konkurransenivå. Alle overkøyringane er «uhaldbare», påpeikar Nadine Kessler.

Ho er sjef for kvinnefotball i Det europeiske fotballforbundet. I eit intervju med AP varslar tyskaren med fortid som stjernespelar, at endringar og forbetringar må komme.

– Vi skal ta ein grundig gjennomgang, for vi ønskjer ingen raske løysingar. Kvalifiseringsfasen er framleis viktig. Det betyr ikkje at vi skal ha nøyaktig same format som vi ser hos herrane, seier Kessler.

Spania står med ein målskår på 23–0 etter dei tre første kampane sine i VM-kvalifiseringa, medan England har 32–0 på fire oppgjer. Frankrike er eit anna døme med 29–2 etter fire sigrar.

Det engelske laget opna meisterskapssjakta med å vinne 10–0 to gonger på rad. Dei følgde opp med 8–0 og 4–0 i dei to neste kampane. Det er ikkje optimalt, meiner England-trenar Sarina Wiegman.

– Ein vil sjølvsagt gjerne utvikle kvinnefotballen i heile verda, men akkurat no er kvalitetsforskjellane enorme. Det er ikkje særleg konkurransedyktig når ein vinn 8–0. Det er ikkje bra for spelet viss ein har for mange slike kampar, seier Wiegman til AP.

Uefa hadde tidlegare innleiande kvalifiseringsfase for dei mindre nasjonane. Eit slikt format skal ifølgje Kessler ikkje vore aktuelt å innføre på nytt. Ho ser heller for seg andre løysingar, og leikar med tanken om å få på plass ei turnering som liknar på nasjonsligaen for menn. Der er lag delt inn i divisjonar.

