Ny kulturminister gav idretten gode signal: – Får meir å rutte med

Den nye regjeringa har lova å betre rammevilkåra for norsk idrett. Måndag tok idrettspresident Berit Kjøll med seg ein delegasjon til Kulturdepartementet for å treffe Trettebergstuen.

Der la partane fram forventningane dei har til kvarandre dei neste fire åra. Kjøll sat igjen med eit godt inntrykk.

– Eg er veldig godt fornøgd. Det var eit møte der vi gjekk gjennom ei rekkje viktige saker, seier ho til NTB.

På tre kvarter var dei innom ei rekkje tema, men idrettsøkonomien var heilt sentralt. Støre-regjeringa har gitt løfte om full momskompensasjon, og Kjøll er sikker på at dette kjem på plass.

– Eg kjenner meg heilt trygg på at det blir rettsfesta både for varer og tenester og for idrettsanlegg. Det er ei viktig sak for oss.

Etterslep og fråfall

Overfor NTB vil ikkje Trettebergstuen stadfeste at ei rettsfesting blir innført, men ho går langt i antyde at idretten får det dei håpar på.

– Full momskompensasjon betyr i realiteten at lag og foreiningar over heile landet skal få meir å rutte med, seier kulturministeren.

Idretten har på anleggssida eit estimert etterslep på 4,7 milliardar kroner. Det gapet ønskjer Kjøll at blir tetta dei neste åra, og ho føler at Trettebergstuen kom med gode signal òg på dette området.

– Å få 1 milliard kroner ekstra i året til anlegg er blant sakene vi har øvst på lista, påpeikar idrettspresidenten.

Koronapandemien ramma idretten hardt. Nyleg vart det kjent at han mista nær 178.000 medlemmer i 2020. Det er ei sak Trettebergstuen er oppteken av.

– Det er godt å høyre at utøvarar på dei fleste stader strøymer tilbake igjen, men vi må prøve å få til det same med dei som tidlegare har vore frivillige. Det er noko eg vil ha tett dialog med idretten om, seier Ap-politikaren.

OL og eteforstyrringar

Dei siste vekene har eteforstyrringar i idretten prega nyheitsbiletet. Historiene har særleg vore mange frå langrennssporten. Temaet vart diskutert på møtet på måndag.

– Når vi høyrer at idrett går frå å vere sunn til sjuk, er det heilt uakseptabelt. Samtidig er eg trygga av å høyre kva system ein har fått på plass, seier Trettebergstuen.

Kjøll var på si side tydeleg på at Norges idrettsforbund treng fleire ressursar for å styrkje satsinga «Sunn idrett».

Neste års OL i Kina var òg på møtedagsordenen. Vertslandet har fått hard kritikk for brot på menneskerettane. Trettebergstuen har ikkje bestemt seg for om ho reiser til vinterleikane i februar.

– Deltaking skal vi komme tilbake til.

