Solskjær varslar toppa lag mot Atalanta: – Ser berre på neste kamp

Det forklarte nordmannen på pressekonferansen før den potensielle nøkkelkampen på tysdag i Bergamo. Der var stemninga god etter 3-0-siger og eit realt comeback mot Tottenham laurdag.

Fire dagar etter Atalanta borte ventar byderby mot Manchester City på Old Trafford, og Solskjær fekk spørsmål om han vil kvile spissveteranane sine Cristiano Ronaldo og Edinson Cavani tysdag.

– Ein må berre sjå på neste kamp og sørgje for at ein får eit resultat der. Vi slo dei (Atalanta) heime, men ein treng òg resultat på bortebane for å gå vidare i Champions League. Så alt fokus er på denne kampen, vi har ikkje tenkt på den neste i det heile. Så får vi sjå kven vi kan velje frå, sa Solskjær.

United henta inn Jadon Sancho for 85 millionar pund i sommar. Han er blant dei som har fått lite speletid, men Solskjær vil ikkje garantere han minutt på banen.

– Når du har ein heilt frisk tropp i Manchester United, vil det alltid vere kvalitetsspelarar som ikkje spelar. Slik har det vore nyleg. Nokon må sitje på benken. Men eg kan ikkje ta dei på noko, innstillinga og stemninga har vore god.

