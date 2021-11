Blink-trenaren etter hjartestansen: – Vi er prega

sport

Pálsson fall om på Fosshaugane Campus etter 13 minutt i kampen mot Stjørdals-Blink. Islendingen vart gjenoppliva på banen og flogen til Haukeland universitetssjukehus like etter.

Tysdag formiddag kom Sogndal med ei oppløftande melding om Pálssons tilstand.

– Emil er stabil og vil utover dagen bli vidare greidd ut og behandla ved Haukeland universitetssjukehus, skriv Sogndal i ei pressemelding.

No uttaler òg Blink-leiren seg om situasjonen som oppstod under kampen. Blink-trenar Tom Dent seier at laget hans har hatt det tøft det siste knappe døgnet.

– Vi er prega. Korleis kvar spelar tek det er ulikt, seier Dent til NTB

– Vi bestemte oss tidleg for at vi måtte vere opne om det. Vi er ei open gruppe. Vi snakka om det på turen heim, og vi vil snakke om det på nytt. Støtta spelarane treng er på plass, seier han.

Dent legg til at det ikkje er laget hans som er offera her, og seier at det viktigaste er at Sogndal får støtte i denne tida.

