Etterlengta lyspunkt for Chicago Blackhawks

Sigeren var den første for sesongen for det kriseramma laget. Blackhawks hadde tapt ni strake kampar i den nordamerikanske ishockeyligaen før Kane hadde sin superkveld.

Løparen var tilbake etter ein koronakarantene fire kampar og full av speleglede. På tampen av første periode var han nest sist på pucken då Brandon Hagel gjorde 1-0 for vertane.

Kane skåra sjølv 2-0-målet tidleg i midtperioden. Og i tredje periode skåra han to gonger etter at Hagel hadde auka til 3-0. Alex Formenton skåra eit trøystemål for Senators.

– Det kjennest skikkeleg bra å ha fått den første sigeren. No kan vi sleppe det, sa Kane etter kampen.

Blackhawks har ikkje berre hatt ein sportsleg nedtur dei siste vekene. Klubben er ramma av ei elleve år gammal sak om overgrepsklagar som mellom anna førte til at sportssjef Stan Bowman trekte seg frå stillinga si førre veke. Også Florida Panthers-trenar Joel Quenneville, som var Blackhawks-trenar i 2010, måtte gi seg i jobben sin.

