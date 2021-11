Lehne Olsen gler seg over landslagsuttaket

sport

Han er saman med Ola Solbakken på Bodø/Glimt klar for den første samlinga si med A-landslaget seinare i november. Lehne Olsen fekk beskjeden på Lillestrøm-treninga på tysdag.

– For det første visste eg ikkje at det var landslagsuttak. Eg er litt tom for ord, eigentleg. Det var veldig overraskande. Men du blir jo utruleg glad når du får ei sånn nyheit, seier Lehne Olsen til nettsidene til klubben.

Sidan Erling Braut Haaland slit med skade, har det opna rom i troppen for eliteseriespissar som leverer.

– Eg er stolt og svært takksam for å vere med i troppen, seier LSK-spissen.

Lehne Olsen har storspelt for eit LSK-lag som ligg på femteplass med 41 poeng i Eliteserien. Han har skåra 22 mål på 24 kampar for Kanarifuglane.

(©NPK)