Det kjem i så fall berre eit døgn etter at Nuno Espírito Santo fekk sparken i London-klubben.

Conte leidde Inter til seriegull i Serie A sist sesong, men forlét klubben etter bragda. No skal han altså vere klar for å ta over Tottenham, melder medium som Sky Sports og The Guardian.

Italienaren har tidlegare leidd erkerival Chelsea til både ligagull og FA Cupgull.

