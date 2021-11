NFF-styret går inn for VAR – varslar at det kan bli cup over to kalenderår òg neste sesong

sport

Det vart vedteke på styremøtet på måndag i NFF og offentleggjort under ein pressekonferanse på Ullevaal stadion tysdag.

– Ønsket er absolutt at vi skal ha VAR på plass i 2023-sesongen. Men det er framleis veldig mykje som er uavklart rundt VAR. Både det tekniske, systemmessige og økonomiske må løysast, men VAR har komme for å bli, seier fotballpresident Terje Svendsen til NTB.

– Det skal setjast i gang eit prosjekt med testing no. Det vi har sagt er eit ja til VAR i norsk fotball. Svara på korleis det skal løysast, skal prosjektet som no går i gang, gi eit svar på, seier Svendsen.

Fotballpresident Svendsen la til at det blir venta ein årleg kostnad på 15-20 millionar kroner for VAR. Ambisjonen er at verktøyet òg skal implementerast i sluttspel i Toppserien. Det er planlagt hausten 2023.

Vil høyre frå fansen

I oktober var det overveldande fleirtalet for å innføre videodømming i Eliteserien under ei avstemming blant dei 32 medlemsklubbane i Norsk Toppfotball. Berre Lillestrøm stemde imot.

NFF og dommarane har tidlegare stilt seg positive til VAR-innføring på norske banar, men fleire supporterar har reagert på prosessen.

– Vi ser fram til å få alle synspunkt på bordet. Så erkjenner vi at det har vore barnesjukdommar med VAR, seier Svendsen.

Utvikle internasjonalt

Generalsekretær i fotballforbundet, Pål Bjerketvedt, legg til at han føler at VAR er kvitt barnesjukdommane, og dessutan at det er viktig for å utvikle norsk fotball på høgt nivå.

– Vi er jo der no at det ikkje er nokon veg tilbake om vi skal henge med i internasjonal fotball, og dessutan at vi har dommarar som meistrar teknikken nasjonalt og internasjonalt, seier Bjerketvedt.

– Det er viktig at vi lyttar til dei erfaringane som er gjorde frå andre ligaer, legg han til.

Ikkje mållinjeteknologi

Bjerketvedt seier likevel at dei ikkje vurderer mållinjeteknologi.

– Førebels så er det VAR som er på dagsordenen hos oss. Vi vurderer ikkje mållinjeteknologi no. For det første er det veldig kostbart, for det andre er det ikkje det aller viktigaste.

På spørsmål om det ikkje då framleis kan oppstå feilmarginar med VAR-bilete som ikkje vil vise heile biletet, er generalsekretæren klar.

– Det er klart at det komplette systemet er det beste, men det er uforholdsmessig kostbart i forhold til VAR.

Cup over to år

NFF opplyste òg at cupen for menn kan bli spelt over to kalenderår òg neste sesong. Cupen denne sesongen skal spelast ferdig på våren med cupfinale 30. april.

– Det betyr at vi spelar cupen 2021 over to kalenderår. Det er òg sannsynleg at vi treng to år for cupen neste sesong. Oppstart neste sesong er med cupkampar 12. mars og siste seriekampar 13. november, seier Svendsen.

Han viste mellom anna til at VM i fotball skal haldast på vinterhalvåret og dermed kan gjere det vanskeleg å strekkje sesongen.

Fotballpresidenten sa òg at NFF planlegg eit besøk til Qatar i desember.

– Det er ei rein oppfølging av det nordiske initiativet vi har hatt tidlegare, seier Svendsen.