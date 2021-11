Alexander Tettey legg opp etter sesongen

sport

– Eg har vorte spurd ein del om akkurat det, men dette kjem til å vere den siste sesongen min, seier Tettey etter treninga onsdag til Nidaros.

35-åringen har slite med speletida og skader denne sesongen, og berre vore på banen i seks Eliteseriekampar. Han figurerte i Rosenborgs startoppstillingar i juni, juli og august, før det har vorte mindre og mindre speletid i dei siste kampane.

– Eg bør helst spele fem, to eller ti minutt. Viss det blir for mykje over tid, så slit eg, seier Tettey.

Sidan 12. september har det berre vorte éin omgang for trønderen. No har han bestemt seg for å leggje skoa på hylla etter sesongslutt.

– Så lenge eg ikkje spelar kamp, kan trene nokolunde, ha nokre kviledagar, så går det okay med knea. Så fort mengda blir for stor, så slit eg, seier Tettey.

Spesielt knea har spelt ei stor rolle i at midtbaneprofilen ikkje har spelt all verda denne sesongen.

– Forma er ikkje super, men det meste dreier seg om knea. Folk gløymer at eg har hatt ein heil sesong, så rett i sesong med Rosenborg. Når du er 35 år gammal og har dårleg kne, så blir det slik. Det er noko eg har akseptert og det er heilt okay, seier Tettey.

Veteranen debuterte for Rosenborgs A-lag i 2004. Han fekk med seg to seriemeisterskapar før han vart seld til franske Rennes sommaren 2009. Han spelte deretter i Norwich frå 2012.

Trønderen har spelt 17 år på toppnivå og står med 34 landskampar for Noreg.

