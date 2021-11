Avis: Sykling kan erstatte sprangriding i moderne femkamp etter OL-episode

sport

Det er britiske The Guardian som onsdag hevdar å ha kjelder på at leiinga i Det internasjonale forbundet for moderne femkamp (UIPM) ønskjer å fjerne sprangriding som grein.

Avisa hevdar å ha fleire kjelder på at avgjerda i forbundsstyret mellom anna kjem som ei følgje av ein episode under sommarens Tokyo-OL som skapte store overskrifter.

Den tyske trenaren Kim Raisner skal der ha slått ein hest som viste motvilje mot å gi seg i kast med hinderbana. Raisner vart etterpå diskvalifisert frå sommarleikane.

TV-bilete viste òg at trenaren frå sidelinja oppmoda ryttaren Annika Schleu til å slå hesten då han fleire gonger nekta å lystre.

Moderne femkamp består av symjing, fekting, springing og skyting – forutan sprangriding. I sistnemnde grein skal utøvarane ri ein for dei ukjend hest. Dei får berre 20 minutt på å skape eit band og eit tillitsforhold med hesten før konkurransen.

I etterkant av den mykje omtalte episoden i Tokyo vart det sett søkjelys på sprangriding-delen i moderne femkamp. Ifølgje The Guardian er det internasjonale forbundet no i ferd med å ta grep for å sikre at idrettsgreina ikkje skal forsvinne ut av OL-programmet.

Leiinga i UIPM avviser ikkje opplysningane til avisa.

– Eg kan ikkje gi dykk nokon informasjon akkurat no, seier ein talsmann.

Samtidig blir det varsla ei pressemelding torsdag om kva som har komme ut av ei rekkje møte, mellom anna med nasjonale forbund, den siste tida.

Dei neste sommarleikane blir arrangerte i Paris i 2024.

(©NPK)