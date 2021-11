Knutsen før ny Mourinho-duell: – Blir spennande

sport

Snart to veker er gått sidan Glimt sjokkerte ei heil fotballverd. Heime på Aspmyra knuste nordlendingane Roma 6–1 i conferenceligaen. Torsdag skal laga ut i ny duell.

– Vi møter førstelaget til Roma. Det blir spennande å sjå kor dyktig vi blir til å handtere ei ny utfordring, sa Glimt-trenar Knutsen på pressekonferansen på onsdag.

Med den uttalen sende han eit lite stikk til Roma-trenar José Mourinho. Portugisaren insisterte på at han brukte andrelaget i Bodø.

– Heimekampen hugsar nok alle ja, sa Knutsen vidare og la til:

– Dei er nok 100 prosent skjerpa og kjem nok med eit lag som har nokre prosent ekstra enn det som møtte oss på Aspmyra. Det er ei fantastisk utfordring for oss. Vi er i ein posisjon der vi har alt å vinne.

Påfyll av energi

Bodø-laget landa i Roma allereie tysdag. Glimt toppar gruppa si med sju poeng etter tre kampar. Tidlegare i haust vart det 3–1 over Zorja Lugansk og 0–0 mot CSKA Sofia

Roma-sida Tutto AS Roma opplyser at det er selt 35.000 billettar til Glimt-kampen torsdag, skriv Avisa Nordland. Det er 5000 fleire enn mot CSKA Sofia i den første heimekampen i conferenceligaen.

Også Brede Moe gler seg stort.

– Det blir ei veldig kul oppleving. Ein kan vere sliten, men den opplevinga kjem til å gjere at vi ikkje merkar så mykje til det. Det er ein stor motivasjon å vere med på noko sånt som det her. Ein får jo påfyll av energi berre av omgivnadene her, sa Moe.

Kapteinen står over

Roma må klare seg utan kaptein Lorenzo Pellegrini, som slit med ein kneskade. Han står over kampen mot bodøværingane for å bli klar til seriekampen mot Venezia søndag.

Bodø/Glimt ser det ut til å ta seriegull nummer to på rad etter å ha slått Molde 2–0 borte og Sandefjord 1–0 heime i dei to siste kampane. I helga vart Molde smadra 0–6 av Strømsgodset. Glimt er sju poeng framfor MFK i Eliteserien med fem kampar igjen.

