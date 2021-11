sport

Onsdag publiserte eliteserieklubben eit ope brev på nettsidene sine til «alle de som er glade i Molde FK». Der blir støyen som har omgitt klubben sidan 0-6-nedsablinga i Drammen adressert.

– Det koker rundt Molde FK. For mange har det kokt over. Vi forstår dykk godt – og tru oss; spelarar, trenarar og tilsette har hatt det like vondt som dykk, heiter det i innlegget.

Vidare skriv klubben at supporterane har all rett til å «fortvile, kritisere, stille spørsmål og kreve hoder servert på fat».

Nokre dagar i forkant av braktapet mot Godset rauk Molde i tillegg 0–2 for gullrival Bodø/Glimt. Dermed forsvann romsdalingane ut av kampen om seriemeisterskapen i løpet av to tunge kampar.

Avstanden til Glimt er no sju poeng med fem kampar igjen å spele.

– Frå vår plass inst i skammekroken forstår vi reaksjonane – dei var vel fortente, skriv Molde onsdag og legg til at laget skal reise seg mot Sandefjord søndag.

– Vi er klare over at eit unisont, høglydt «Unnskyld» ikkje er nok. Det skal, og vil, bli følgt opp med handling. Her, no – i dag, og søndag, heiter det i brevet til støttespelarane.

