I februar neste år skal ein av Noregs mest meritterte alpinistar gjennom tidene på medaljejakt i sitt fjerde strake OL. Vinterleikane i Beijing blir samtidig det femte i karrieren hans.

Nokre veker etter at elden er sløkt i Beijing, skal det køyrast fartsrenn i verdscupen i OL-løypene på Kvitfjell. Det kan svært vel bli Kjetil Jansruds internasjonale farvel.

– Ja. Det er ikkje heilt sikkert, men det er med så stort sannsyn at eg vel å seie det, smiler Jansrud når NTB møter han i Frognerparken i Oslo.

Avgjerda om å leggje opp kjenner han seg trygg på, men han boltar ikkje heilt igjen døra for å satse ytterlegare. Dersom kommande sesong endar i braksuksess, kan det blir for vanskeleg å gi seg.

Mykje taler for at det er slutt i mars neste år. Kanskje i Kvitfjell, men karrieren kan òg bli forlengt med nokre veker.

– Det kjennest litt poetisk å seie at Kvitfjell blir mitt siste renn. Men det er klart, leier eg super-G-cupen med 50 poeng i Kvitfjell, sluttar eg ikkje med å køyre super-G der. Dermed er det mange atterhald som må takast. Men når flyet går til OL, veit ein om det har vore ein bra sesong eller ikkje. Då er eg ganske sikker på om det blir ein sesong til eller ikkje, seier Jansrud.

Familien først

Omsynet til familien veg tungt når blikket blir retta mot framtida. Dottera Frøya har byrja i barnehagen, og Jansrud legg ikkje skjul på at ei avgjerd om å leggje opp vil bli teken godt imot heime.

– Eg trur nok det, ja, men samtidig kjenner eg ingenting anna enn støtte.

Dei lange periodane med reising tærer på.

– Det er gøy å vere to foreldre, og når pappa då er borte i fem veker i USA … Sjølv om ein får klapp på skuldra og beskjed om at dette er vi saman om, tenkjer eg nok inst inne at det hadde vore fornuftig om eg hadde vore mest mogleg heime, seier Vinstra-guten.

Det er nemleg ingen som helst tvil om kor prioriteringane til alpinveteranen ligg.

– Eg tenkjer å vere ærleg med meg sjølv på dette: Eg er pappa først og deretter alpinist, seier Jansrud.

Avslutte med stil

– Kor viktig er det å avslutte karrieren med ein god sesong?

– Det er veldig sånn at ein vernar seg sjølv litt. Dei som har sin siste sesong og ikkje leverer bra, vil alltid seie at eg fekk oppleve så mykje og hadde mange gode resultat. Det er samtidig oppskrifta på å ha ein dårleg sesong, smiler Jansrud og legg til:

– Akkurat no vil eg seie at eg er med i denne sesongen for å gjere det bra, og Olympiatoppen vil aldri sende meg til OL for at eg skal få lov til å vere med i mitt femte OL. Eg er der for å prestere og ta dei medaljane, og det stiller nokre krav til meg her og no. Det er viktig å gå ut med stil, men skulle det ikkje gå sånn, får vi ta det då.

OL i Beijing startar fredag 4. februar. Jansrud har fem olympiske medaljar i samlinga si frå før. Gullet i super-G i Pyeongchang i 2018 er høgdepunktet.

Kanskje blir det meir jubel i Kina.

