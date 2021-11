Hovland framfor tittelforsvaret: – Det er heftig

sport

– Det er kult å kunne forsvare ein tittel. Det er første gong. Eg fekk ikkje gjort det i Puerto Rico førre gong, så eg er glad for å vere her, sa Hovland under pressekonferansen på tysdag i Mexico.

Hovland er rangert som nummer 17 i verda og har vunne to turneringar på PGA-touren. Den eine sigeren kom i nettopp denne turneringa i 2020, då han vann med ein birdie på siste hol.

No er han ein av dei største favorittane til siger i ei turnering der fleire store kanonar er med – Justin Thomas, Brooks Koepka, Scottie Scheffler, Billy Horschel, Tyrrell Hatton, Tony Finau og Abraham Ancer som dei største utfordrarane.

Lenge sidan topplassering

Han har hatt nokre veker med svake resultat. Det er over to månader sidan han sist var topp ti i ei turnering.

– Eg kjenner eg har spelt mykje betre enn det resultata tilseier, men det er sånn spelet er. Eg kjenner eg puttar veldig bra, og eg har teke nokre steg rundt greenane, så viss eg slår ballen som eg pleier, bør det bli nokre birdiar denne veka, sa Hovland.

– Eg meiner at han er soleklart den største favoritten til å vinne heile greiene. Han kjem dit med ei veldig god kjensle og er utkvilt etter to veker utan konkurranse, også kjem han til «kjente» trakter. Han har ikkje noko press på seg heller, så han kan nærast gå og nyte undervegs., seier Eurosport-kommentator Per Haugsrud til Nettavisen.

Femte gong

24-åringen har fått med seg kommentaren frå Haugsrud og set pris på han.

– Eg har jo lyst til å seie at eg kjenner meg veldig bra, og viss eg speler bra så forventar eg å vere heilt der oppe. Det er veldig mange andre gode spelarar her denne veka, så eg får konsentrere meg om mitt eige spel og sjå kva det vil gi av resultat. Eg kan ikkje kontrollere så mykje anna, fortel Hovland til Nettavisen.

Dette blir femte gong Hovland spelar på Mayakoba. Tidlegare har han spelt tre PGA-turneringar og éi amatørturnering. At han kjenner banen godt er ein fordel, trur han sjølv.

– Banen krev presise slag, men er ikkje den lengste. Det gjeld derfor å treffe fairways og ha gode jernslag, som eg føler har hjelpt meg før. Dei store missene kjem til å få deg i trøbbel, for det er mykje tett regnskog rundt omkring.

Hovland slår ut 18.30 torsdag og går ut i gruppe med Lucas Herbert, som vann den første turneringa si førre helg, og Patrick Reed, nummer 22 i verda.

(©NPK)